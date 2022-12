Augusta, inaugurata la casetta dell’acqua in piazza Fontana. Un litro costa da quattro a sei centesimi

Da oggi è in funzione la prima “casa dell’acqua” in piazza Fontana, all’ingresso di Augusta, un distributore automatico dove si potrà acquistare acqua da bere di diversi tipi a 4 e 6 centesimi al litro. L’ inaugurazione – con tanto di taglio del nastro- è avvenuta questa mattina alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, che ha sottolineato che “si tratta di un percorso che viene da lontano” visto che risale ad una mozione dell’ex consigliere Salvo Aviello del 2017 che fu poi attuata dalla precedente amministrazione grillina, che fece il bando e aggiudicata la concessione e rappresentato dalla consigliera Roberta Suppo, entrambi invitati per l ’occasione.

“E’ una struttura che va nella direzione di una città che – ha detto il sindaco- guarda anche all’utilizzo del vetro e per questo invitiamo i cittadini a ricaricare l’acqua eliminando la plastica e usando bottiglie di vetro. L’acqua si può bere, questa è una prima casa, una sorta di test, il nostro intendimento è dotare ogni zona di una casa, la prossima sarà realizzata ad Augusta centro in un luogo che stiamo individuando. Ci aspettiamo che tanti cittadini la utilizzino, nell’area adiacente è nostra intenzione creare un parco giochi per bambini non appena i lavori del campo sportivo sono finiti.”

Per l‘assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua, presente insieme ad altri componenti della giunta e al responsabile del settore Carmelo Bramato, “è un atto di civiltà, un regalo che facciamo ai nostri concittadini. Saranno messi degli stalli per la sosta di 15 minuti davanti alla struttura in modo da consentire di parcheggiare momentaneamente per chi viene a prelevare l’acqua, rassicuriamo tutti i cittadini che attorno non si allagherà quando piove”- ha dichiarato.

“Questo è il percorso finale con tanti protagonisti che si sono succeduti, è un momento importante perchè quest’opera si inserisce in quelle che si chiamano smart city, un città che guarda al futuro e alla sostenibilità”– ha affermato Aviello, mentre Suppo ha dichiarato che pensa “sia un buon prodotto e spero che i cittadini rispondano bene. Spero che questo sia un primo passaggio per arrivare ad essere sostenibili per quanto possiamo fare nelle nostre case”.

“Questa è la fontana dei nostri nonni dove una volta si andava a prendere l’acqua. Abbiamo cercato, come richiesto dall’amministrazione, di creare un prodotto di forte impatto all’ingresso della città. – ha spiegato Francesco Maugeri, responsabile della società “Fonte Nuova srl” di Gravina di Catania, che si è aggiudicata la concessione per sei anni – I nostri impianti sono più piccoli di solito, ma ad Augusta abbiamo voluto creare un impianto unico nel suo genere perchè non crediamo che ci siano in Italia tante casette con tre erogatori e la possibilità di gestire sei utenti in contemporanea”.

L’acqua è di diversi tipi: quella microfiltrata che costerà 4 centesimi al litro, è quella del Comune che viene affinata attraverso una batteria di filtri e dei carboni attivi, l’alcalina è più utilizzata dagli sportivi e ha il ph modificato e infine l’osmotizzata, ovvero trattata con delle membrane che riducono la quantità di sali minerali, quindi è più leggera. Questi due ultimi tipi di acqua avranno un prezzo di 6 centesimi al litro. L’erogazione avverrà esclusivamente al litro in modo da favorire l’uso della bottiglia di vetro.

Per avere l’acqua bisogna acquistare una tessera negli esercizi convenzionati – al momento sono 5 e l’elenco è affisso sulla stessa casetta- dove si potrà anche ricaricare. La tessera, che è nominativa ha un costo di 5 euro con 3 di credito, ma fino all’11 dicembre prossimo l‘acqua sarà gratuita. “In questi giorni man mano che si preleva scala il credito, ma poi quando si resetta, il credito viene riassegnato- ha precisato Maugeri- Sulla bacheca, tra un mese, ci saranno anche le analisi previste dalla legge come quelle chimiche che facciamo una volta l’anno, le batteriologiche ogni 4 mesi da un laboratorio esterno e ogni mese dal nostro laboratorio di microbiologia per la ricerca di eventuali batteri patogeni che potrebbero essere più pericolosi per l’uomo”.

Tra qualche mese sarà attivata anche un’App e si potrà verificare io credito e ricaricare tramite applicazione. Per attivare l’erogatore basta avvicinare la carta al lettore.