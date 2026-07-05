Augusta inaugura l’Ufficio di Prossimità: servizi giudiziari più vicini ai cittadini

Un nuovo punto di riferimento per facilitare l’accesso ai servizi della giustizia e rendere più semplice il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. È stato inaugurato ad Augusta il nuovo Ufficio di Prossimità, lo sportello che offrirà gratuitamente servizi di informazione, orientamento e assistenza nell’ambito della volontaria giurisdizione.

L’iniziativa rappresenta un importante traguardo per la città, che figura tra i soli 32 Comuni siciliani individuati per ospitare questo servizio, nato con l’obiettivo di avvicinare la giustizia al territorio e ridurre le distanze tra cittadini e uffici giudiziari.

Attraverso il nuovo sportello sarà possibile presentare pratiche per l’amministrazione di sostegno, richiedere autorizzazioni al giudice tutelare, ottenere il rilascio di autorizzazioni per documenti validi per l’espatrio, avviare le procedure per la nomina di un curatore speciale e ricevere consulenza sugli strumenti di protezione giuridica, comprese tutele, tutele dei minori e amministrazioni di sostegno. Sarà inoltre garantita assistenza per gli altri procedimenti di volontaria giurisdizione che non richiedono l’intervento di un legale.

«Vogliamo una giustizia più vicina ai cittadini», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare, sottolineando come l’apertura dell’Ufficio di Prossimità rappresenti un servizio concreto a beneficio della comunità e un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione sempre più accessibile ed efficiente.

Nel corso dell’inaugurazione il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento al personale incaricato della gestione dello sportello: Paola Gavioli, responsabile del Servizio Affari Generali e URP, Maria Elena Di Franco, responsabile del Servizio Interventi Assistenziali e Sportello Disabili, e Rossella Messina, assistente sociale, che si occuperanno dell’accoglienza e dell’assistenza ai cittadini.

L’Ufficio di Prossimità ha sede al primo piano del Palazzo Municipale e sarà aperto al pubblico il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 17.30, previo appuntamento. L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato che i servizi disponibili potranno essere progressivamente ampliati in base alle esigenze che emergeranno dal territorio.

Con l’attivazione dello sportello, Augusta rafforza la rete dei servizi di prossimità, offrendo ai cittadini un nuovo presidio capace di semplificare l’accesso alle procedure giudiziarie più frequenti e di garantire un supporto qualificato senza la necessità di rivolgersi direttamente agli uffici del Tribunale.