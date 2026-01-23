Augusta inaugura l’Anno Chirurgico 2026: “Una giornata storica per la Sanità Siracusana”

Si è svolta sabato 17 gennaio 2026, nel prestigioso Salone di Rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di Città di Augusta, l’Inaugurazione dell’Anno Chirurgico 2026 dell’ASP di Siracusa – Presidio Ospedaliero di Augusta, evento unico nel suo genere e mai realizzato prima nel territorio. Una cerimonia di altissimo profilo istituzionale, scientifico e culturale, che ha visto la partecipazione delle più alte Autorità civili, militari, ecclesiastiche e accademiche, in una sala gremita non solo da professionisti della sanità, ma anche da numerosi cittadini, a testimonianza del forte legame tra Istituzioni e Comunità.

L’evento, dedicato alla figura di Giuseppe Muscatello, illustre chirurgo augustano e maestro della chirurgia moderna, ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul significato della cura, sull’umanizzazione delle terapie e dei luoghi di cura, e sulla centralità della persona nel percorso assistenziale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Augusta, dott. Giuseppe Di Mare, e del Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Siracusa, dott. Salvatore Madonia, hanno preso la parola i relatori della giornata. Ha aperto la sessione scientifica il prof. Giovanni Trombatore, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ASP di Siracusa e Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Lentini, con la lettura magistrale dedicata alla figura di Giuseppe Muscatello. È seguito l’intervento del dott. Antonino Trovatello, Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Siracusa, che ha illustrato l’attività chirurgica svolta nel corso del 2025 presso il P.O. di Augusta. Il dott. Sebastiano Marino, Responsabile dell’U.O.S.D. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Augusta, ideatore e promotore dell’evento, ha presentato la progettualità clinico‑chirurgica per il 2026, introducendo il progetto GSOMSS – Gruppo di Studio Oncologico Multidisciplinare Siracusano per le Neoplasie dello Stomaco. Il dott. Tralongo, Direttore dell’U.O.C. di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Siracusa, ha illustrato attività e prospettive dell’oncologia ad Augusta, mentre il dott. ing. Rosario Breci, Direttore dell’U.O.C. Tecnico dell’ASP di Siracusa, ha presentato gli investimenti infrastrutturali e tecnologici in corso.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda dedicata al progetto GSOMSS e PDTA provinciali e regionali, seguita dalla presentazione del Manifesto della Chirurgia 2026. Particolarmente significativi i contributi del prof. Guido Basile, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Catania, e del Presidente della Società Siciliana di Chirurgia, prof. Giovanni Ciaccio, che hanno sottolineato l’alto valore scientifico-culturale dell’evento. Momento centrale della giornata è stato il collegamento da remoto con il prof. Riccardo Rosati, Primario dell’Unità di Chirurgia Gastroenterologica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, punto di riferimento nazionale per la patologia gastroenterica, mentore scientifico del progetto GSOMSS. L’evento si afferma come momento destinato a entrare nella storia sanitaria del territorio e come appuntamento annuale di confronto, crescita e trasparenza.