Augusta, in sella ad uno scooter rubato: i Carabinieri fermano un trentaduenne

Un’autovettura che trainava uno scooter con in sella un giovane. Questa la scena che si sono trovati di fronte, in piazza Fontana, i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Augusta, durante un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari l’autovettura è riuscita a fuggire mentre il 32enne che era a bordo del motociclo, dopo averlo abbandonato, ha tentato invano di nascondersi sotto un’auto in sosta, ma è stato subito fermato.

Il motociclo, rubato poco prima da un cortile condominiale del centro urbano megarese, è stato restituito al legittimo proprietario, ignaro di averne subito il furto.

Il giovane fermato, originario di Lentini, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Siracusa per ricettazione e possesso di strumenti d’effrazione, poiché nascondeva addosso un grosso cacciavite.