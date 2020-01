Augusta, in scadenza il collegio dei revisori dei conti del Comune. Pubblicato un avviso per cercare i nuovi professionisti

Scadrà il prossimo 23 gennaio l’incarico del Collegio dei revisori dei conti del Comune scelto, nel 2017, con un’ estrazione pubblica dopo l’ avviso emanato all’epoca dal Comune e che dovrà, dunque, essere rinominato per il triennio 2020-2023. Per questo è stato pubblicato un avviso, che scade il 31 gennaio di quest’anno per la ricerca dei tre professionisti, che devono essere iscritti da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, devono avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti negli enti locali, ciascuno per la durata di 3 anni e devono aver conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Gli attuali revisori, dopo la scadenza naturale, sono prorogati fino alla nomina del nuovo collegio e comunque entro e non oltre 45 giorni, il nuovo sarà selezionato mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali nonché all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale.