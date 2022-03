Augusta, in porto la Ocean viking con a bordo 157 migranti e un cadavere

E’ Augusta il porto sicuro concesso dal Governo alla Ocean Viking per far sbarcare i 157 migranti soccorsi in due diverse operazioni nei giorni scorsi dalla nave di Sos Mediterranee, l’ultima venerdì scorso. La nave è arrivata oggi intorno alle 15, a bordo ci sono anche 3 bimbi sotto i 5 anni, che viaggiavano tra il gruppo di 130 persone, su un gommone che imbarcava acqua ed era quasi completamente sgonfio.

“130 persone ammassate su un’imbarcazione che potrebbe tenerne al massimo una quindicina. E mandate letteralmente a morire in mezzo al Mediterraneo da trafficanti senza scrupoli. –dicono da Sos Mediterranee- Due naufraghi non ce l’hanno fatta: i loro sogni di scampare dalla morte in Libia si sono conclusi sul fondo di un gommone sgonfio, dove li ha rinvenuti, ormai troppo tardi, il nostro team. A causa delle condizioni meteo-marine molto critiche siamo riusciti a recuperare solo uno dei corpi”.

Sul gommone c’erano anche 20 donne, di cui una in stato avanzato di gravidanza: le sue condizioni si sono rapidamente aggravate e sia lei sia il bambino hanno rischiato di non sopravvivere. Così ieri è stata effettuata un’evacuazione medica urgente un elicottero della Guardia costiera italiana che ha trasferito la donna all’ospedale Cannizzaro.

La Ocean Viking è attraccata alla banchina di fronte alla nave-quarantena Gnv Azzurra su cui, dopo i controlli sanitari e i test anti-Covid e le identificazioni, verranno portati gli adulti e le famiglie, mentre i minori non accompagnati saranno trasferiti nei centri di accoglienza.

Diverse le richieste inviate in questi giorni dalla nave alle autorità per cercare un riparo anche a seguito del peggioramento del tempo.