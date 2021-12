Augusta, in piazza Duomo “l’albero della speranza e della solidarietà” donato dalla Fratres

Lo hanno chiamato “l’albero della speranza e della solidarietà”, come recita il carello posti ai piedi del grande abete che da un paio di giorni abbellisce piazza Duomo, il “salotto buono” al centro storico. Addobbato di tutto punto, con i colori del bianco e rosso che richiamano quelli tipici dell’associazione Fratres, che lo ha voluto regalare alla città e che lo ha acceso nella sera dell’Immacolata.

Perché la solidarietà può avere tante facce e, oltre a quella importante e fondamentale di portare una speranza di vita attraverso la donazione del sangue a chi ne ha bisogno, c’è anche quella di contribuire a ravvivare il clima natalizio, in uno momento, tra l’altro, difficile come quello che stiamo vivendo per via della pandemia.

“Noi facciamo la nostra parte dal 1984 sul territorio e adesso con questo albero abbiamo voluto esprimere concretamente la partecipazione attiva alla vita della comunità cittadina quale segno di legame e piena integrazione. Vogliamo contribuire alla rinascita della città”- ha detto il presidente Luigi Nicosia, ricordando che l’associazione che si impegna per raccogliere sangue esiste da ben 37 anni, è molto cresciuta negli ultimi anni ma questo non basta e bisogna crescere ancora.