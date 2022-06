“Augusta in gioco”: laboratori e musica domani all’insegna della sostenibilità e della condivisione

Si chiama “Augusta in gioco” l’evento in programma domani 5 giugno al parco giochi della Borgata. Una giornata di divertimento, dalle 9 alle 20, all’insegna della sostenibilità, del gioco, dell’arte e della condivisione in cui si susseguiranno giochi, danza, laboratori, clown, filosofia, musica, cultura e colture. Il pranzo a sacco consiste nel portare qualcosa da condividere con gli altri.

È un evento “zero spazzatura” pertanto ognuno porterà le proprie posate, piatti e bicchieri.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Sicilia che cambia, Consorzio Le galline felici, Rifiuti zero Sicilia, Rete Ficos “filiera corta siciliana”, Il giardino delle biodiversità, Hangar team Augusta, 936 pezzi, Piano terra, Auser, Nuova acropoli, Misericordia di Augusta, Arabesque, Distretto di Augusta, Rete carato, Yoga vidya onlus.