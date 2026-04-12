Augusta, in fase di completamento i lavori di riqualificazione al lungomare Rossini

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la città di Augusta si è rimessa in moto senza esitazioni. Amministrazione e operatori si sono rialzati prestissimo, avviando rapidamente gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e il decoro urbano nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.

Tra le opere più significative figura la riqualificazione della ringhiera del Lungomare Rossini, che in diversi tratti era risultata pericolante a seguito delle forti sollecitazioni causate dall’evento meteorologico. I lavori sono ormai in fase di completamento e mirano a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai numerosi frequentatori della zona.

A fare il punto della situazione è il sindaco Giuseppe Di Mare, che attraverso la rubrica social “Un cantiere al giorno” continua a raccontare lo stato di avanzamento dei lavori sul territorio, offrendo aggiornamenti costanti alla cittadinanza.

L’intervento sul Lungomare rappresenta uno dei simboli della pronta reazione dell’amministrazione all’emergenza: un’azione rapida che ha permesso di avviare subito la messa in sicurezza e il recupero delle infrastrutture danneggiate.

Nei prossimi giorni, fa sapere il Comune, proseguirà la comunicazione sugli altri cantieri attivi in città, a testimonianza di una fase di intensa attività di ripartenza e riqualificazione urbana.