Augusta, in dirittura d’arrivo l’attività del Consiglio comunale: convocate le ultime sedute

Ultimi consigli comunali a palazzo San Biagio, che si appresta a rinnovare e anche a ridurre propria composizione consiliare con le elezioni del 4 e 5 ottobre, da cui verranno eletti i nuovi consiglieri che, da quest’ anno, saranno 24 e non più 30. La legge prevede che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, prima della scadenza naturale il consiglio possa tornare a riunirsi solo per ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, cosi la presidente Sarah Marturana ha convocato la prima seduta venerdì 25 settembre, alle 11, nella sala intitolata a Giacinto Franco per la discussione del consuntivo 2019, la cui approvazione dovrebbe poi portare alla firma dei contratti a tempo indeterminato per gli 84 precari dell’Ente.

Lunedì 28 settembre, sempre alle 11, sarà invece la volta del Dup, il documento unico di programmazione 2020-2022, ma anche del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per espropri a Domenico Patania, considerato dal Comune un atto urgente ed improrogabile e della discussione e approvazione del sistema delle tariffe idriche per l’anno in corso.

Per l’emergenza covid 19 le sedute si tengono ancora a porte chiuse, quindi non prevedono la presenza di pubblico che potrà seguire le dirette streaming sul sito del Comune.