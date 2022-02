Augusta, in dirittura d’arrivo i lavori della sottovia ferroviaria di Castelluccio

Si avviano a conclusione i lavori della sottovia ferroviaria che porteranno all’eliminazione del passaggio a livello di Castelluccio-Brucoli nel cui cantiere ieri si è svolto un sopralluogo.

Sono intervenuti i rappresentanti della ditta Cogen, incaricata daRfi del gruppo Ferrovie dello stato italiane di effettuare i lavori con il direttore Lucentini, il neo comandante della Polizia municipale Salvatore Daidone, l’assessore alla Polizia municipale e viabilità Giuseppe Carrabino, i vigili urbani Mimmo Sicuso e Salvo Ruma.

L’ incontro è servito per definire la segnaletica orizzontale e verticale che dovrà essere apposta nella zona che, specie in prossimità della stagione estiva, è meta di notevole afflusso dei comuni viciniori e del catenese in particolare e si è discusso anche delle criticità da affrontare nei prossimi giorni in vista dell’imminente consegna dei lavori e dell’apertura della sottovia.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Siracusa-Catania che vede coinvolto anche il passaggio a livello di Brucoli che costituisce l’accesso principale alla frazione turistica di Augusta.