Augusta, in calo i positivi, procede la vaccinazione: ieri 200 somministrazioni al Polivalente

Sono scesi a 66 i positivi ad Augusta mentre continua la campagna di vaccinazione ad Augusta, all’ospedale Muscatello e al centro allestito dentro la palestra del Polivalente della Borgata, che da qualche settimana è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19 per le categorie over 80, 60-79, under 60 con patologie e caregiver. E con la presenza di medici di famiglia e il contributo importante dei volontari di protezione civile e della Misericordia.

Ieri sono stati somministrati 200 vaccini, un numero che ogni giorno mediamente si riesce a rispettare all’hub di piazza Unità d’Italia e che da oggi dovrebbe anche crescere visto che da stamattina sono in somministrazione anche le seconde dosi. “È un risultato importantissimo per la nostra città, è un centro vaccinale di grandissimo rispetto ed ordine e c’è un grande lavoro di squadra, prima ci vacciniamo e prima ne usciamo” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare durante una video-diretta su Facebook, anche se, a onor di cronaca, rimane sempre una certa diffidenza degli augustani a vaccinarsi con AstraZeneca.

Sul fronte dei contagi di covid 19 i dati di ieri parlano di 66 positivi ad Augusta. Un numero che è lontano dagli oltre 200 contagi dei mesi scorsi che negli ultimi giorni si stanno stabilizzando, anche se non sono ancora vicini allo zero.

“L’emergenza sanitaria ci deve portare sempre a stare vigili e ad usare la mascherina, se pur possiamo ritenerci soddisfatti. Nella nostra città ormai la curva sembra stabilizzata, – ha aggiunto Di Mare- i dati di ieri parlavano di 66 positivi, da diverse settimane oscilliamo tra 80 e 90, vi ringrazio perché stiamo adottando comportamenti positivi. L’invito è a mantenerli perchè viene l’estate, potremmo andare a mare e a fare quello che verrà consentito dalla colore della regione”.