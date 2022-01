Augusta, in aumento i positivi alla casa di reclusione di Piano Ippolito

Sono adesso una ventina i contagiati al carcere di Augusta, tra detenuti e agenti di polizia in servizio all’istituto di pena che hanno contratto il covid negli ultimi giorni, comportando anche l’isolamento per qualche intera sezione.

Una situazione già di per sé difficile, con gli annosi problemi strutturali della casa di reclusione, che si complica ancora di più perchè avviene all’interno di una struttura chiusa dove il contatto soprattutto tra i detenuti delle celle e gli agenti è inevitabile e che il Sippe non esita a definire un’ “odissea senza fine. Da anni come sindacato – dice Nello Bongiovanni, dirigente nazionale- continuiamo a denunciare e difendere la tutela degli agenti e subiamo anche continue condotte antisindacali già segnalate alle competenti autorità. Il Sippe non intende fermarsi adesso è scoppiata anche la difficile gestione della pandemia Covid 19 che, a quanto pare, ha fatto registrare casi di positività tra i detenuti e agenti. Il personale ha paura di essere contagiato e di essere rapportato disciplinarmente. È facile scrivere oppure ordinare, difficile constatare se è possibile l’attuazione in qualità di dirigenti, – conclude – chiediamo di adottare delle nuove azioni e di dialogare soprattutto con i sindacati senza invece considerarli una minaccia”.