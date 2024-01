Augusta, in arrivo le bollette dell’acqua 2022, ma la prima rata è già scaduta

Sono in arrivo in questi giorni in alcune zone dell’Isola le bollette dell’acqua relative al 2022, che sono in ritardo, visto che la prima rata e quella unica sono già scadute al 31 dicembre 2023. Si tratta di 10864 fatture che l’ufficio idrico del Comune ha predisposto già a novembre scorso quando, come riporta l’apposita determina di settore, è stato approvato il ruolo per l’esercizio finanziario 2022 anche se “l’Ente ha provveduto e sta provvedendo ulteriormente alla bonifica delle numerose utenze errate rilevate nella banca dati degli utenti del servizio idrico integrato elaborata dal precedente gestore Sai 8 e trasmessa dal consorzio Ato idrico 8 di Siracusa”.

Le bollette sono state emesse a seguito dell’approvazione del sistema tariffario del Servizio idrico integrato (Sii) per il 2022 che ha previsto un aumento del 3% rispetto al 2021, così come indicato dalla Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per un costo totale del servizio di poco più di 2 milioni e 782 mila euro. E se la prima e la rata unica sono già scadute al 31 dicembre del 2023, senza che tuttavia sarebbe prevista alcuna mora per il ritardo, anche se nessuna indicazione arriva dall’Ente, le altre tre rate vanno pagate entro il 28 febbraio 2024, il 29 aprile e il 28 giugno 2024.

Sulla bolletta è, inoltre, riportata l’indicazione dell’app su cui l’utente autonomamente può caricare l’autolettura del proprio contatore idrico, ma contrariamente a quanto avveniva fino all’anno scorso, questa volta non è possibile inviare la lettura perchè come riporta l’app il “servizio di autolettura per il Comune di Augusta non è attivo”.