Augusta, in arrivo le bollette dell’acqua 2021: previsto un aumento del 4%

Sono in arrivo nelle case degli augustani le bollette dell’acqua relative al 2021 mentre oggi, come ha avvisato il Comune su Telegram sabato, all’Isola dalle 8 è interrotta l’erogazione idrica per effettuare degli interventi di riparazione nelle condotte cittadine e “si prevede di completare gli interventi in giornata”.

Si tratta di 1067 fatture per un costo totale del servizio di poco più di 2 milioni e 668 mila euro che l’ufficio idrico del Comune ha predisposto dovendo necessariamente metterle a ruolo per l’esercizio finanziario 2021 anche se “l’Ente ha provveduto e sta provvedendo ulteriormente alla bonifica delle numerose utenze errate rilevate nella banca dati degli utenti del servizio idrico integrato elaborata dal precedente gestore Sai 8 e trasmessa dal Consorzio Ato idrico 8 di Siracusa”.

Le bollette sono state emesse a seguito dell’approvazione del sistema tariffario del Servizio idrico integrato (Sii) per il 2021 da parte della giunta municipale del 30 giugno scorso, confermato dal Consiglio comunale del 28 luglio e che ha previsto un aumento del 4% rispetto all’anno scorso così come indicato dalla Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 dicembre di quest’anno 2022 o in quattro rate bimestrali: prima rata entro il 30 dicembre 2022, seconda entro il 28 febbraio 2023. La terza rata scade il 29 aprile dell’anno prossimo e la quarta il 28 giugno 2023.

Si potrebbe trattare dell’ultima bolletta inviata dall’ufficio idrico del Comune considerato che l’intenzione dell’amministrazione è quella di esternalizzare il servizio di riscossione dei tributi, compreso quello dell’acqua anche per cercare di far fronte all’alta evasione visto che, come ebbe a dire il sindaco pubblicamene l’anno scorso, a pagare l’acqua sarebbe meno del 40% degli utenti.