Augusta, in arrivo la Snav Adriatico, seconda nave quarantena per i migranti

Dovrebbe arrivare ad Augusta intorno alle 17 di oggi la nave Snav Adriatico, che in mattinata era già arrivata poco a sud di Siracusa. È la seconda nave quarantena noleggiata dal Governo per far trascorrere la quarantena ai migranti giunti sull’isola e liberare così l’hotspot di Lampedusa ormai al collasso da settimane.

Da qui, infatti, provengono i circa 300 migranti saliti alcuni giorni fa sulla nave traghetto dove rimarranno fino alla fine della quarantena. Probabilmente sosterà in rada, dove da giorni si trova la “gemella” Azzurra che ogni tanto, come questa mattina, attracca al porto commerciale.