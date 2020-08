Augusta, in arrivo al porto la nave quarantena Azzurra con a bordo 686 migranti

Arriverà oggi, dopo le 12, al porto di Augusta la nave quarantena “Azzurra” con a bordo 686 migranti, che provengono dall’hotspot di Lampedusa da dove è partita ieri. “La nave quarantena sosterà nel porto. I migranti non sbarcheranno. Finita la quarantena la nave lascerà il nostro porto”– ha fatto sapere su Facebook il sindaco Cettina Di Pietro, che solo il 21 agosto aveva emanato una ordinanza, non ancora oggi formalmente revocata, per vietare lo sbarco dei migranti dall’altra nave quarantena, la Aurelia, che poi però erano scesi a terra, ma solo i negativi, e trasferiti altrove fuori provincia.