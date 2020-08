Augusta, in arrivo 54 milioni di euro per il completamento dei lavori della diga foranea del porto

“C’è anche il completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del porto megarese di Augusta tra le 23 infrastrutture, subito cantierabili per rendere il sistema portuale italiano ancora più moderno e competitivo”. Lo rende noto il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il parlamentare siracusano Paolo Ficara del Movimento 5 Stelle che aggiunge che sono stati stanziati oltre 54 milioni di euro per un intervento necessario a garantire la piena efficienza della struttura portuale e la sicurezza della navigazione dopo anni di mancata manutenzione.

La somma rientra nei 906 milioni di euro per la realizzazione di interventi strutturali a sostegno della funzionalità e dello sviluppo dei terminal italiani contenuti nel decreto del ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, firmato dopo la conferenza unificata Stato-Regioni-città.

“Era un obiettivo inseguito e fortemente voluto in settimane di incontri anche con l’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale – ha detto Ficara -. Siamo riusciti a recuperare anche risorse che erano state stanziate nelle leggi di Bilancio degli anni scorsi, ma che poi non erano mai state messe a disposizione di progetti concreti. Il piano di investimenti è ambizioso, alle Autorità portuali del Mezzogiorno andranno oltre 373 milioni di euro (circa il 41% del totale) ed in particolare alla Sicilia saranno destinati 161 milioni di euro, con l’importante porto di Augusta e quello di Palermo destinatario di circa 100 milioni di euro per il rilancio del polo della cantieristica navale e la riqualificazione del molo trapezoidale. Le nostre infrastrutture sono attrattive ma devono dotarsi di funzioni e collegamenti adeguati per convincere un numero crescente di grandi gruppi internazionali ad operare nelle nostre strutture portuali”.

L’importo di 54, 6 milioni di euro si riferisce al secondo stralcio dei lavori, il primo di 9 milioni di euro era già stato appaltato l’anno scorso e riguarda, in particolare, le testate della bocca centrale della diga, che hanno bisogno di interventi più urgenti.