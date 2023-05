Augusta, in arrivo 109 migranti al porto. Fermati due scafisti per lo sbarco di ieri

Sono in arrivo al porto commerciale 109 migranti soccorsi in mare dai militari della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Il ministero dell’Interno ha concesso l’autorizzazione all’approdo nella rada megarese previsto per dopo le 13 e dove già ieri erano giunti 150 migranti, anch’essi soccorsi della Finanza e dalla Capitaneria di porto.

A seguito dello sbarco di un gruppo di 58 migranti di ieri, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno fermato due presunti scafisti. Si tratta di due cittadini extracomunitari, uno originario della Russia e l’altro della Repubblica del Tagikistan. Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, gli investigatori della Polizia di stato, a seguito di attente verifiche, hanno riscontrato precisi indizi che hanno consentito di accusare i due stranieri.