Augusta, in 5 anni 1.704 deliberazioni di Giunta e quasi 17.000 atti dirigenziali. Di Mare: “un quinquennio di sfide durissime”

“Cinque anni fa abbiamo iniziato un cammino straordinario per far rinascere Augusta, motivati da un amore smisurato per la nostra terra. Le parole d’orgoglio scolpite in piazza Duomo ci hanno guidato fino al 2 dicembre 2022, quando abbiamo onorato insieme il titolo di “Città” concesso dal presidente della Repubblica. È stato un quinquennio di sfide durissime, dalla pandemia alle crisi economiche, ma abbiamo dimostrato che Augusta non si piega, diventando un modello regionale nella gestione delle emergenze e approvando, dopo decenni, il nuovo Piano di Protezione Civile”. A parlare è il sindaco Giuseppe Di Mare, candidato a sindaco per le Amministrative di maggio.

“I numeri parlano chiaro: 1.704 deliberazioni di Giunta e quasi 17.000 atti dirigenziali, un trend che abbiamo letteralmente raddoppiato rispetto al passato per garantire efficienza e serietà – conclude -. Oggi mi ricandido con una coalizione ampia e unita — che comprende forze come Augusta 2020, Forza Italia, Giuseppe Di Mare Sindaco e molte altre liste civiche — per non interrompere questo cambiamento e continuare a essere, ogni giorno, il “Sindaco della gente”, colui che ascolta e trasforma le necessità in realtà concrete”.