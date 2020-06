Augusta, imprese in ginocchio per la pandemia. Cna: “ci aspettiamo risposte da politica e amministrazione”

Non lasciare indietro nessuno. E’ questo l’obiettivo della Cna di Augusta dopo il lockdown imposto dalla pandemia da Covid 19 che ha messo in ginocchio, anche nella città megarese come ovunque, le imprese di tutti i tipi. Secondo una prima ricognizione del presidente Fabio Cannavà ad essersi indeboliti ulteriormente sono stati alcuni settori già in difficoltà anche prima della crisi pandemica come il piccolo commercio ed altri che stavano resistendo come i servizi alla persona (parrucchieri ed acconciatori), la ristorazione e i bar.

Proprio qualche bar stoico e anche qualche barbiere hanno chiuso definitivamente, mentre al momento non è stato riattivato il mercato cittadino della zona del “Sacro cuore” e questo, secondo Cannavà, sta creando molti problemi sia ai residenti, soprattutto agli anziani che non hanno più il mercato vicino casa ma anche alle piccole attività alimentari e ai negozi che insistono nella zona e che non hanno più clienti. “Abbiamo saputo che c’è stata anche una raccolta firme per ripristinare questo mercato, lo chiediamo anche noi all’ amministrazione magari regolamentandolo. Inoltre – ha aggiunto- abbiamo attivato una task force nel territorio per cercare di avanzare proposte concrete anche in sede di discussione delle recenti legge finanziaria regionale, sostenendo la necessità di agevolazioni a fondo perduto, di riduzione di imposizioni locale e credito agevolato. La variabile del tempo sarà fondamentale, per questo intendiamo stabilire un confronto serratissimo anche con l’amministrazione comunale al fine di mettere a terra agevolazioni locali idonei a dare ristoro alle imprese augustane. Avevamo già comunicato la necessità di abbattere le imposte locali, di dare maggiori spazi in termini di suolo pubblico agli esercenti con un progetto chiamato a cielo aperto. Oggi – ha concluso il presidente della Cna di Augusta- va dato un riscontro oggettivo agli imprenditori e confidiamo nella sensibilità degli amministratori della città.”

Sono oltre 3 mila le imprese augustane iscritte alla Cna a cui si aggiungono diverse centinaia di professionisti, tra gli oltre 200 operatori associati 35 sono nel settore alimentare, 60 nelle costruzioni impianti, 20 nel comparto benessere, 40 nei servizi, 20 nella produzione manifattura e oltre 25 nel comparto commerciale puro.