Augusta, imposta di soggiorno e correttivi da apportare: gli albergatori di Confindustria Siracusa incontrano il sindaco

Dei correttivi, soprattutto per i lavoratori della zona industriale che numerosi pernottano nelle strutture ricettive di Augusta, saranno apportati al regolamento sull’imposta di soggiorno approvato la scorsa settimana dal consiglio comunale e che entrerà in vigore dal primo giugno prossimo.

E’ quanto emerso ieri pomeriggio dall’incontro che si è svolto al Comune tra il sindaco Giuseppe Di Mare e una delegazione della sezione Turismo di Confindustria Siracusa, guidata dal presidente Giancarlo Mignosa e composta da Roberto e Domenico Bramanti e da Carlo Fazio durante il quale gli albergatori di Confindustria Siracusa hanno sottolineato che “tale tassa risulta al momento intempestiva, considerata la gravissima crisi in cui versa il settore turistico e risulta certamente esosa anche rispetto agli altri comuni della provincia. – si legge in una nota – Con approccio costruttivo si è concordato con il sindaco l’introduzione di correttivi, soprattutto per quanto riguarda i tanti lavoratori della zona industriale che ogni anno soggiornano, anche per mesi, nelle strutture ricettive di Augusta”.

Sulla destinazione poi degli introiti da usare per interventi sulla città che abbiano ricadute legate alla promozione turistica gli albergatori hanno proposto di stilare e condividere un regolamento da sottoporre ad una apposita consulta da istituire con gli operatori turistici. “Augusta, che ha certamente un presente ed un futuro industriale e portuale, potrebbe, senza dubbio, puntare anche sul turismo, considerato il patrimonio naturalistico, architettonico e culturale di cui dispone – prosegue la nota- L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a collaborare per addivenire ad una soluzione condivisa sulla istituzione e sull’utilizzo della tassa di soggiorno, senza penalizzare le già provate strutture ricettive, molte di esse ancora chiuse”.