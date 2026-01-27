Augusta, impiegata in nero pur percependo il reddito di inclusione: segnalata all’Inps

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Augusta e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro – nell’ambito di una campagna di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse, finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori – con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, hanno effettuato una serie di verifiche controllando complessivamente 3 attività tra bar e sale scommesse.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 61enne, titolare di un’attività commerciale sita in Corso Sicilia, per omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e omessa sorveglianza sanitaria, con ammende e sanzioni amministrative per complessivi 22 mila euro.

Nella circostanza una 50enne è stata segnalata all’Inps di Siracusa poiché impiegata in nero percependo reddito di inclusione.

È obbligo rilevare che l’odierna indagata è, allo stato, solamente indiziata di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.