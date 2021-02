Augusta, impianto cattura Co2 Sonatrach e Sasol, la Cgil plaude: “quali le prospettive delle altre multinazionali”

“Stando alle notizie in nostro possesso, Sonatrach raffineria italiana e Sasol Italy hanno siglato un accordo con il Politecnico di Torino per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un impianto per la cattura e l’utilizzo di CO2 per produrre gas di sintesi e combustibili liquidi. Anche se non si sta parlando di un progetto già avviato, ma comunque di un’azione concreta, non possiamo che plaudire perché tale iniziativa va nella direzione da noi sempre auspicata, ovvero verso una transizione energetica con investimenti di prospettiva e non solo di mantenimento delle attuali produzioni”.

A parlare è Roberto Alosi, segretario della Cgil di Siracusa, che sottolineando il cambio di strategia che si intravede avviato da parte delle due multinazionali non percepisce lo stesso impegno da parte delle altre multinazionali della zona industriale di cui “non si capisce ancora quali impegni, progetti, studi o investimenti abbiano intenzione di mettere in campo. Isab –prosegue- annuncia la presentazione di un importante progetto per la costruzione di un nuovo impianto che, dovrebbe anch’esso accompagnare la transizione, senza però dare alcuna rassicurazione sulla sua permanenza nel sito. Eni Versalis che non realizza investimenti prima annunciati, poi smentiti e adesso forse spariti e che quindi non consolida e non diversifica la sua produzione a Priolo. Eni Rewind (appena nata dalle ceneri di Syndial) ha solo annunciato importanti investimenti per intensificare un piano di bonifiche da completare, ma senza ulteriori indicazioni a conferma di tale volontà”.

A parte, dunque Sonatrach e Sasol, nel complesso la prospettiva di rilancio secondo il sindacalista siracusano “stenta a decollare, rallentata anche dalla poca chiarezza sulle politiche industriali e sulle risorse che vogliono mettere in campo il Governo della Regione ed il Governo nazionale, risorse per rinforzare le infrastrutture ma soprattutto per finanziare tutta quella parte di bonifiche di pertinenza dello Stato e della Regione, risorse che però sembrano piuttosto esigue”.

Bonifiche e piano di risanamento ambientale che per Alosi -che non dimentica i lavoratori dell’indotto che “continuano la loro agonia: un altro cambio appalto, un altro fallimento, con altri 90 lavoratori che non rientrano nel ciclo produttivo”– , rimangono l’unica vera arma per rilanciare l’area industriale: “si tratta non solo di recuperare l’ambiente, ma anche di ricucire i rapporti con il territorio, di dare nuovo lavoro, di consentire insediamento di nuove imprese produttive, di innovare e quindi essere competitivi sul mercato internazionale” conclude il segretario della Cgil che ritiene urgente convocare un tavolo di confronto con Confindustria Siracusa e tutte le sue componenti: “non nuovi protocolli o accordi di programma che non trovano mai realizzazione, ma per creare un sistema territoriale sostenibile, solido e duraturo”.