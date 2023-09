Augusta, “Impiantistica sportiva nel Libero consorzio di Siracusa”: se ne parla oggi a un convegno al Comune

“Impiantistica sportiva nel Libero consorzio di Siracusa”. E’ questo il tema del convegno in programma oggi pomeriggio, alle 18, nel salone di rappresentanza del Comune di Augusta in cui sono stati invitati a discutere sull’argomento i sindaci dei comuni del territorio provinciale ed esperti del settore.

Il convegno è organizzato dall’Asmes, associazione stelle al merito sportivo presieduta da Elio Gervasi e dall’associazione filantropica Umberto I presieduta da Mimmo Di Franco, col patrocinio gratuito del Comune, assessorato Sport e promozione del territorio che ospiterà un evento che, per gli organizzatori, può essere considerato come un punto di partenza per uno sviluppo concordato dell’impiantistica sportiva sul territorio.

“Saranno presenti esperti del settore ed il contributo dei partecipanti sarà considerato come uno stimolo alle amministrazioni per una crescita armonica e consapevole degli impianti sportivi. Anche la programmazione delle manutenzioni sarà un argomento scottante perché spesso non tengono conto dei tempi delle stagioni agonistiche. – dice Sebastiano Solano, fiduciario Coni- Una lodevole iniziativa che vuole essere considerata come un pungolo per le coscienze degli amministratori, ma vuole anche rappresentare uno strumento di conoscenza dei temi trattati con la collaborazione di esperti del settore”.

Saranno presenti il sindaco Giuseppe Di Mare e il neo assessore con delega all’ Edilizia sportiva Giuseppe Carrabino. La serata, oltre agli interventi programmati raccoglierà anche il contributo del pubblico in sala che potrà portare alla platea la propria esperienza.