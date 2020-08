Augusta, impianti pubblicitari, il Consiglio approva la revisione del piano: “quasi nessuno rispetta le norme”

“La quasi totalità degli impiantisti pubblicitari, il 90%, deve essere rimosso, soprattutto quelli vicino all’ ex campo sportivo che è area Sin, sito di interesse nazionale. Quasi nessun impianto pubblicitario rispetta le relative norme di riferimento”. E’ quanto emerso durante uno degli ultimi consigli comunale di palazzo San Biagio durante il quale è stato approvato l’ adeguamento al regolamento e la revisione del piano degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione che attendeva di ritornare in consiglio da fine 2017, da quando cioè arrivò in aula una prima modifica del regolamento del 2009 che poi fu ritirata per apportare ulteriori variazioni.

A dirlo è stato Umberto Noè, responsabile del quinto settore Pianificazione del Territorio dell’ufficio Urbanistica, che ha sottolineato che “le principali differenze consistono nella diversa ubicazione degli impianti che nel precedente regolamento cadevano in zone dove non è più possibile perchè soggette a tutela”- ha aggiunto,- l’assessore all’U rbanistica, Andrea Sansone ha spiegato che “è stata individuata tutta la cartellonistica non autorizzata e non compatibile con il nuovo piano. Partiranno le richieste di rimozione perchè stiamo cercando di riordinare e normare il territorio”.

All’ interno del regolamento è stata inserita anche la questione dei necrologi con l’inserimento degli annunci di affissione diretta e degli spazi previsti per questo tipo di manifesti, che non era mai stata normata prima come ha sottolineato il consigliere Lucia Fichera.

Una storia vecchia quella degli impianti pubblicitari non considerati a norma o abusivi che devono essere rimossi. L’ultimo regolamento adotta dall’aula risale al 2009 e già all’epoca erano state individuate delle macro aree tra il centro storico, la Borgata e Monte Tauro dove poter collocare i grossi manifesti pubblicitari, ma quelli che si trovano altrove, ovvero quasi tutti, però sono rimasti al loro posto in questi anni.

Dopo un anno dal suo insediamento, a luglio del 2016, l’attuale amministrazione comunale aveva avviato un’azione di contrasto all’evasione delle imposte della pubblicità coprendo con dei fogli bianchi i grossi cartelloni pubblicitari non in regola con il pagamento delle tasse e abusivi perchè sprovvisti di autorizzazioni ormai scadute ed elevando delle multe ai committenti, a questo avrebbe dovuto seguire la rimozione degli impianti, che però sono rimasti al loro posto anche in questo caso, così come anche dopo il crollo di porzioni del muro di cinta dell’ex stadio Fontana, a causa del maltempo di febbraio di due anni fa che ne sradicò alcuni.