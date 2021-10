Augusta, imparare buone pratiche per sfuggire ai rischi naturali attraverso un’escape room al Corbino

“Liberiamo Salvina! Una escape room per sfuggire ai rischi naturali”. È stato questo il tema dell’evento online organizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a cui hanno partecipato alcune classi del secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, diretto da Maria Giovanna Sergi.

L’attività è stata organizzata per le scuole in concomitanza con la settimana del pianeta terra dalle docenti Giovanna Piangiamore, Alessandra Maramai e Anna De Sanctis dell’Ingv. Le classi suddivise in squadre hanno gareggiato attraverso enigmi disseminati nella “thematic room”, costruendo una storia che è cambiata in base alle loro scelte. Un percorso didattico che ha messo alla prova la capacità di affrontare i pericoli legati ai rischi naturali.

Le classi della primaria hanno partecipato giocando contemporaneamente con 13 classi di Liguria, Lombardia e Sicilia, mentre gli alunni della secondaria di primo grado, invece, si sono confrontati con 28 classi di Lazio, Liguria, Marche e Sicilia

La durata dell’attività è stata di circa 90 minuti e ha consentito agli studenti di scegliere delle buone pratiche di comportamento in caso di terremoto, tsunami, frane e alluvioni, stimolando mente, intuito e logica nell’ottica della collaborazione tra tutti i partecipanti.

Ottime le postazioni raggiunte dagli alunni del Corbino, la I D della secondaria di primo grado ha conquistato il primo posto, che hanno partecipato con entusiasmo all’attività, utilizzando in parte alcune delle competenze già apprese ma imparandone anche altre, tutte mirate alla consapevolezza della scelta delle proprie azioni ed all’importanza di buone pratiche per salvaguardare il pianeta Terra.