Augusta, immigrazione e sosta di navi quarantena, Movimento fiamma tricolore contrario

“Augusta rischia seriamente di diventare la capitale europea dello sbarco, un vero punto di riferimento per scafisti e buonisti di tutti i tipi. La demagogia dell’accoglienza diffusa e la redistribuzione dei migranti in Europa è ed è destinata a rimanere tale”. Lo dice Benedetto Giannotta, commissario della sezione “Pino Rauti” del Movimento fiamma tricolore che si riferisce, in particolare, alle navi quarantena che stazionano in rada già da diversi mesi con a bordo i migranti per il necessario periodo di isolamento anticovid, accanto alle navi crociere anch’esse in sosta inoperosa.

“Nell’indifferenza generale della politica dei mestieranti e nell’accondiscendenza di taluni rappresentanti della sinistra megarese – prosegue- si consuma lo scempio di un’immigrazione fuori controllo ed una scelta improvvida di Augusta quale luogo di sosta di navi quarantena carichi di migranti, sovente senza identità civile e sanitaria. Gli amministratori si attivino affinchè le navi quarantena siano spostate subito in altra sede, le stesse creano di fatto disagi ed inquinamento. Il Movimento Sociale Fiamma tricolore chiede con forza alla nuova amministrazione di attivarsi; il porto di Augusta torni ad essere snodo centrale per l’economia cittadina e per il benessere di noi tutti. Augusta deve tornare a vivere”.