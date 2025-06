Augusta, “Immigrazione e cittadinanza”: tavola rotonda a cura dell’Unione avvocatura

“Immigrazione e cittadinanza”. È stato questo il tema della tavola rotonda organizzata dalla sezione di Siracusa – Augusta dell’associazione forense Unione avvocatura che si è svolta nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza del palazzo di città intitolato a Rocco Chinnici.

Alla presenza di istituzioni, associazioni, mondo del volontariato, avvocati, esponenti del mondo sindacale, amministratori pubblici, famiglie affidatarie di minori stranieri non accompagnati e semplici cittadini, i relatori, Giuseppina Tumminelli, associata di Sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell’ università di Palermo, Alessandro Scalia avvocato del Foro di Palermo, presidente Uas e componente dell’ Ordine degli avvocati di Palermo, Rita Gentile, assistente sociale e presidente dell’associazione Accoglirete, Saverino Richiusa funzionario direttivo Servizio 3 Politiche per l’accoglienza e l’inclusione al Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell’assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro si sono confrontati sui temi dei fenomeni migratori e dell’integrazione, di particolare attualità alla luce del referendum sulla cittadinanza. Il confronto è stato moderato da Saria Lanteri, presidente della locale sezione di Uas e si è concluso con le toccanti testimonianze di Kasse Cissokho, che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana, e di Morro Dibbasey, che hanno raccontano le loro esperienze di vita e integrazione dal momento dell’arrivo in Italia ad oggi.

“E’ stato un confronto ricco di spunti, che ha fornito risposte su molti dei luoghi comuni che animano il dibattito sull’immigrazione e sollevato altrettanti dubbi critici sulle risposte, spesso inadeguate, del nostro ordinamento ma che ci ha fatto conoscere anche la parte buona, e poco pubblicizzata, della nostra pubblica amministrazione. – fanno sapere gli organizzatori- Quello che, in conclusione, è sembrato emergere dal dibattito è l’ importanza della partecipazione democratica al referendum che, riportando il termine di residenza in Italia da 10 a 5 anni ai fini della richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione, in linea con gli altri grandi paesi europei, potrebbe dare un fondamentale impulso alla completa integrazione di tante persone che da vivono in Italia da tanti anni e sono parti essenziali delle nostre comunità”.