Augusta, il Tribunale delle Imprese di Catania inibisce in via cautelare l’attività di concorrenza sleale della nuova M.C. Cleaning S.r.l.s. in danno della già affermata M&C Cleaning S.r.l.s.

Si pubblica, come disposto dal Presidente della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catania, Giudice Dott. Mariano Sciacca, l’Ordinanza cautelare resa nel procedimento n° R.G. 593/2025 – Sub. 1, in materia di concorrenza sleale tra due aziende del territorio di Augusta, la già esistente M&C Cleaning S.r.l.s. e la nuova M.C. Cleaning S.r.l.s., entrambe nel settore del commercio al minuto, all’ingrosso, assistenza e riparazione articoli e macchinari per la pulizia.

“In particolare, il Tribunale delle Imprese etneo ha inibito in via cautelare alla nuova M.C. Cleaning S.r.l.s. l’uso di nomi e segni distintivi simili o eguali a quelli già da tempo utilizzati dalla preesistente M&C Cleaning S.r.l.s., nonché la prosecuzione e la ripetizione di tutti gli illeciti di concorrenza sleale posti in essere dalla nuova M.C. Cleaning S.r.l.s. in danno della preesistente M&C Cleaning S.r.l.s.:

Tribunale di Catania, sezione specializzata materia di Impresa Civile nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 593/2025 -1 promosso da M&C Cleaning S.r.l.s., con sede in Augusta (SR), P.I. 02071530899, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio degli Avv.ti Michele Mauceri (C.F. MCRMHL61S02F943I) e Salvatore Maiolino (C.F. MLNSVT77S07C351H), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;

Contro MC Cleaning S.r.l.s., con sede in Augusta (SR), P.I. 02145010894, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Augusta, Via XXV Aprile n. 8, presso lo studio dell’Avv. Patrizia Cannavò (C.F. CNNPRZ83R45A494E), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso cautelare in esame e per l’effetto inibisce alla società resistente MC Cleaning S.r.l.s. l’utilizzazione nell’ambito dell’attività economica da essa svolta, in qualunque forma e anche a mezzo della rete internet su siti web e profili social, del segno distintivo “M.C. Cleaning” e/o “mccleaning” o, comunque, di segni eguali o simili a quelli della società ricorrente.

-Ordina, per l’effetto, alla società resistente MC Cleaning S.r.l.s. il ritiro dal commercio dei prodotti/servizi recanti tali segni distintivi, con soppressione degli indirizzi di posta elettronica “commerciale@mccleaning.eu” e “assistenza@mccleaning.eu” e qualunque altro indirizzo e-mail avente il dominio “mccleaning.eu”, nonché la chiusura della pagina Facebook denominata “MC Cleaning Mendola”.

-Commina alla resistente una penale di Euro 200 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni successiva violazione o inosservanza, decorsi 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo;

-Ordina la pubblicazione di una sintesi del presente provvedimento (limitatamente al nome delle parti ed al dispositivo) a spese della resistente ed a cura della ricorrente nel quotidiano “La Sicilia”, nonché sui giornali on-line e relative pagine Facebook di “Siracusa News” e “Augusta News”.