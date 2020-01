Augusta, il sostituto procuratore di Siracusa Stefano Priolo incontra la 287a sessione di scuola comando navale

Nella giornata di ieri, nella banchina Tullio Marcon di Augusta, i Tenenti di Vascello frequentatori della 287a sessione di Scuola Comando Navale hanno incontrato il sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa dottor Stefano Priolo per parlare del ruolo del Comandante in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

L’incontro rientra nel programma delle attività formative che i giovani Ufficiali di Vascello, prossimi all’incarico di Comandante delle navi della Marina Militare, svolgono durante le 5 settimane di permanenza presso il Comando delle Forze da Pattugliamento di Augusta.

Un percorso formativo in continua crescita che ha avuto inizio con l'ingresso in Accademia Navale.