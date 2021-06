Augusta, il sindaco Di Mare si è vaccinato

Prima dose di vaccino oggi per il sindaco Peppe Di Mare. Il primo cittadino si è vaccinato questa mattina al centro del Polivalente di fronte piazza Unità d’Italia dopo essersi regolarmente prenotato tramite la piattaforma online. 43 anni è rientrato tra la fascia dai 16 anni in su che si sta vaccinando in questi giorni.

E’ stato accolto dal direttore sanitario del distretto di Augusta Lorenzo Spina e dal personale medico e ha ribadito l’importanza di vaccinarsi per sconfiggere il Covid 19 rispettando le regole e il proprio turno.

Seconda dose di vaccino, inoltre, sempre ad Augusta questa mattina per Roberto Alosi, segretario provinciale della Cgil.