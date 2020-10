Augusta, il sindaco Di Mare senza maggioranza in aula: “siamo convinti che il premio di maggioranza ci spetti”

Una diversa interpretazione delle norme che attribuirebbero il premio di maggioranza al sindaco eletto Di Mare che, al momento, stando ai conteggi ancora non ufficiali, non ha invece la maggioranza in Consiglio comunale con soli 5 consiglieri che risulterebbero eletti sui 24 presenti a palazzo san Biagio.

E’ questo l’appiglio a cui si sta rifacendo in queste ore il gruppo del neo eletto sindaco che si è insidiato ufficialmente ieri pomeriggio ed è già al lavoro. “Non ritengo sia scontato non avere la maggioranza in aula – ha detto- perché ci sono interpretazioni diverse su quella norma. Noi siamo convinti che il premio di maggioranza spetta a noi, ci stiamo informando, stiamo consultando nostri legali, ma, anche nelle ipotesi in cui non ci spetti si tratta di un Consiglio comunale fatto di tante brave persone. L’ho detto più volte, lanciamo un appello per la città a tutti moderati. C’è una volontà popolare chiara che ha scelto Peppe Di Mare sindaco: sono sicuro che con tanti uomini e tante donne per bene riusciremo a lavorare a prescindere da chi ci sarà al consiglio comunale”.

L’idea è quelle di presentare una memoria al seggio elettorale uno prima delle proclamazione ufficiale prevista nei prossimi giorni, alla fine dei conteggi per illustrare il loro punto di vista, supportato da sentenze in Italia, a cui si è arrivati in altri comuni appunto dopo aver presentato ricorsi che per loro rimane il secondo passo eventuale.

“Abbiamo delle sentenze che dicono che – ha aggiunto Marco Stella, presidente di CambiAugusta- il secondo turno è un momento elettorale a sè stante e l’apparentamento serve solo per cercare di vincere e, quindi, dare più forza alla coalizione che, con le liste che si apparentano, se dovessero vincere si divide il premio di maggioranza. Ma se questo non accade, come si è verificato ad Augusta, il premio di maggioranza va al sindaco che vince. Presenteremo questa memoria prima della proclamazione”.

Stella non si pone comunque il problema della maggioranza, che secondo lui anche senza assegnazione del premio “sarà ancora più ampia. Aspettiamo di capire il ruolo di Pippo Gulino, se – ha spiegato- resta leader della coalizione che lo ha sostenuto al secondo turno. Se cosi fosse inizieremo le consultazioni. La mia attenzione andrà anche da subito al gruppo dei 5 stelle proprio per dare un segnale di discontinuità con quello che è stato fino adesso, tra i tre consiglieri c’è anche un assessore uscente che potrà essere di supporto proprio per l’esperienza maturata. Vogliamo fare un’ amministrazione di salute pubblica in cui chiunque abbia partecipato a queste elezioni si possa sentore rappresentato”.

Al momento ci sono state solo chiacchierate informali per strada, se la situazione dovesse rimanere così com’è comunque Di Mare potrebbe contare sull’appoggio di Massimo Carrubba, il candidato sindaco arrivato terzo, con i suoi due consiglieri di “Augusta coraggiosa” e forse anche di Attivamente che ne ha altre due. Più difficile appare con i due dei Democratici e progressisti e i tre dei 5 Stelle, ieri l’ex sindaco Di Pietro che continuerà a seguire il movimento e il gruppo consiliare e ha parlato di “leale collaborazione” e di “opposizione costruttiva” in aula.

Stanno ancora discutendo al loro interno le liste a sostegno di Gulino, tra cui Augusta 2020, anche se c’è qualcuna – come la “Civica per Augusta” – che ha lanciato già i primi segnali al neo eletto sindaco Di Mare.

di Cettina Saraceno