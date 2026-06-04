Augusta, il sindaco Di Mare ricorda Gelardi: “Interpretò il ruolo con umanità ed equilibrio”

“Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Antonio Gelardi, già direttore della Casa di Reclusione di Augusta. Perdiamo una figura che ha saputo interpretare il proprio ruolo con umanità, equilibrio e una visione moderna del sistema penitenziario. Durante gli anni trascorsi alla guida del carcere di Augusta, Antonio Gelardi ha costruito un rapporto autentico con il territorio, promuovendo iniziative che hanno aperto l’istituto alla città e avvicinato la comunità a una realtà spesso poco conosciuta”, così in una nota il sindaco di Augusa Giuseppe Di Mare dopo la morte dell’ex direttore del carcere di Augusta Antonio Gelardi.

“Ha creduto nel valore della rieducazione, nel dialogo con le scuole, nel coinvolgimento delle associazioni e nella funzione sociale che una struttura penitenziaria può svolgere quando si apre al confronto e alla crescita delle persone. Ricordo un uomo delle istituzioni sempre disponibile, capace di ascoltare e di costruire relazioni positive con il territorio. Il suo impegno ha contribuito a rafforzare il legame tra Augusta e la Casa di Reclusione, lasciando un’eredità importante che continuerà a vivere nel lavoro e nei progetti che ha promosso. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità augustana esprimo il più sincero cordoglio ai familiari, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene”, conclude.