Augusta, il sindaco Di Mare riceve la Corale Iubilaeum dopo il pellegrinaggio a Roma

Un momento di riconoscimento istituzionale per celebrare un’esperienza che ha portato il nome di Augusta nel cuore della cristianità. Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricevuto a Palazzo di Città i componenti della Corale Polifonica Iubilaeum “Città di Augusta”, rientrati da Roma dopo il pellegrinaggio che li ha visti protagonisti di due importanti celebrazioni liturgiche nelle basiliche papali di Santa Maria Maggiore e di San Pietro in Vaticano.

Un viaggio impreziosito anche dall’incontro con Papa Leone, che ha rivolto il proprio saluto alla corale, al parroco della chiesa di San Francesco di Paola, don Francesco Scatà, e allo stesso primo cittadino di Augusta.

“La Corale Polifonica Iubilaeum “Città di Augusta” ha vissuto due momenti importanti a Roma, due solenni celebrazioni liturgiche nelle basiliche papali di Santa Maria Maggiore e di San Pietro in Vaticano, portando nella Città Eterna il proprio patrimonio di fede, musica e servizio liturgico“, ha scritto il sindaco Di Mare sui social.

Il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al direttore della corale, il maestro Luigi Trigilio, a tutti i coristi, al parroco don Francesco Scatà, al cappellano militare di Augusta don Enrico Gaffuri e al maestro Salvatore Passanisi, che ha accompagnato la formazione musicale.

“Sono felice e grato per questa testimonianza – ha aggiunto Di Mare –. È una grande emozione per la città che non si può dimenticare“.