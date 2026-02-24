Augusta, il sindaco Di Mare riceve gli ammiragli Cottini e Di Renzo: il passaggio di consegne e la storica restituzione della tela di San Marco al Duomo

Visita istituzionale questa mattina ad Augusta, dove il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricevuto nel salone Chinnici del Comune l’Ammiraglio Andrea Cottini, Comandante Marittimo Sicilia, e l’Ammiraglio Lorenzano Di Renzo, che a breve subentrerà nell’incarico. L’incontro, tra commiato e passaggio di consegne, è stato anche l’occasione per ribadire il legame storico tra la città e la Marina Militare, da sempre presenza centrale nella vita di Augusta.

Dopo la visita a Palazzo di Città, il sindaco, assieme ai due Ammiragli e all’Assessore Carrabino, si è recato al Duomo per un momento particolarmente significativo: la consegna al parroco Padre Alfio Scapellato di una tela raffigurante San Marco, custodita da Marisicilia dal terremoto del 1990. L’opera, recentemente restaurata, tornerà ora nella sua collocazione originaria all’interno del Duomo. Un gesto dal forte valore simbolico, che richiama il supporto offerto dalla Marina Militare alla città in occasione del sisma.

“Quelli tra il Comune di Augusta e la Marina Militare sono rapporti importanti, uno dei tratti distintivi della città – le parole del sindaco Giuseppe Di Mare – che si sono rinsaldati con l’ammiraglio Cottini e che sono certo continueranno con il suo successore Di Renzo. Il legame con la Marina è indissolubile e continuerà ancora sotto il profilo istituzionale, storico e identitario”.