Augusta, il sindaco Di Mare incontra Marco Amara: possibile collaborazione tra la Nazionale maltese e il calcio augustano

Un incontro nel segno dello sport e delle nuove opportunità per Augusta. Questa mattina a Palazzo di Città il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricevuto Marco Amara, da anni Executive National Teams Operations presso la Nazionale di Calcio di Malta.

Un momento di confronto durante il quale il primo cittadino ha avuto modo di conoscere più da vicino il percorso professionale di Amara, la sua esperienza maturata nel calcio internazionale e i risultati raggiunti nel corso degli anni.

“Abbiamo parlato della sua passione e dei suoi traguardi raggiunti – ha raccontato il sindaco Di Mare – e soprattutto della sua disponibilità a collaborare per creare una sinergia tra la Nazionale di calcio maltese e la Squadra di calcio di Augusta”.

Un progetto che potrebbe rappresentare un’importante occasione di crescita per il movimento sportivo cittadino, con particolare attenzione al rilancio del nuovo “Campo Fontana”, struttura destinata a diventare un punto di riferimento per il calcio augustano.

L’obiettivo è quello di creare nuove occasioni di confronto e collaborazione, favorendo lo sviluppo dello sport locale e offrendo nuove prospettive alle giovani generazioni.

“Complimenti Marco per questo incarico – ha aggiunto il sindaco – e porta alto il nome della nostra Augusta”.

L’incontro conferma la volontà dell’amministrazione comunale di puntare sullo sport come strumento di aggregazione, valorizzazione del territorio e crescita della comunità.