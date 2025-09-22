Augusta, il sindaco Di Mare accoglie in Comune gli studenti Erasmus

Accoglienza istituzionale a Palazzo di Città per gli studenti Erasmus ospiti ad Augusta. Il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricevuto nel Salone “Rocco Chinnici” i ragazzi provenienti da Spagna e Slovacchia, giunti in città nell’ambito del programma europeo di scambio, insieme agli studenti del “Ruiz”.

Un incontro all’insegna del dialogo e dell’ospitalità, durante il quale il primo cittadino ha rivolto un saluto ufficiale agli studenti stranieri. “Vivete la nostra città, gustate il nostro cibo, ammirate le bellezze storiche – ha detto Di Mare – ma soprattutto tornate ad Augusta con le vostre famiglie e i vostri amici in vacanza: sarete sempre i benvenuti”.

Il sindaco ha sottolineato come il progetto Erasmus rappresenti non solo un momento di crescita formativa per i giovani partecipanti, ma anche un’occasione di arricchimento per la città che li ospita. “Augusta è orgogliosa di accogliervi – ha aggiunto – e di condividere con voi la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni”.

L’incontro si è concluso con un augurio di buona permanenza e di buon lavoro, in un clima di cordialità e di scambio culturale che conferma il ruolo di Augusta come città aperta e pronta a costruire ponti con l’Europa.