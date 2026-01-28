Augusta, il sindaco Di Mare a bordo della Nave “Spartaco Schergat”: “la Marina Militare è un pilastro per il nostro territorio”

Il sindaco di Augusta ha fatto visita ieri alla Nave Spartaco Schergat della Marina Militare, vivendo un momento altamente simbolico e istituzionale che ha voluto dedicare al profondo legame tra la città e le Forze Armate.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha espresso, a nome dell’intera comunità augustana, sentimenti di gratitudine e profonda stima nei confronti degli uomini e delle donne della Marina Militare, sottolineandone il lavoro quotidiano svolto con professionalità, sacrificio e senso del dovere, al servizio della sicurezza del Paese e della pace.

Augusta e la Marina Militare condividono da sempre una relazione storica fondata su fiducia, rispetto e collaborazione reciproca. Un legame che va oltre l’aspetto istituzionale e assume una dimensione umana e sociale, rappresentando un valore fondamentale per il territorio e per la sua identità.

Nel corso della visita, il sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare all’Ammiraglio di Divisione Andrea Ventura, Comandante Tattico dell’Operazione Mediterraneo Sicuro e Comandante della Seconda Divisione Navale, al Capitano di Fregata Michele Spada, Comandante di Nave Schergat, al Contrammiraglio Davide Da Pozzo, Comandante della Quarta Divisione Navale, e al Contrammiraglio Giovanni Torre, Direttore dell’Arsenale di Augusta.

Un ringraziamento sentito è stato inoltre rivolto all’Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, Comandante Marittimo Sicilia, definito dal sindaco un punto di riferimento consolidato in anni di proficua e leale collaborazione istituzionale.

«La Marina Militare rappresenta un presidio di competenza, onore e dedizione», ha ribadito il primo cittadino, confermando la vicinanza e il sostegno della città di Augusta a una realtà che da sempre svolge un ruolo centrale nella vita del territorio.

La visita si è conclusa con un messaggio chiaro: Augusta continuerà a essere al fianco della Marina Militare, riconoscendone il valore strategico, umano e sociale per la comunità e per l’intero Paese.