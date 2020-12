Augusta, il secondo comprensivo Corbino tra i 10 vincitori del Premio nazionale eTwinning 2020

C’è anche il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi, tra i 10 i vincitori del Premio nazionale eTwinning 2020, scelti tra 853 progetti che hanno ottenuto il certificato di qualità eTwinning che identificano le scuole impegnate nella progettualità e sicurezza digitale degli alunni.

La cerimonia si è svolta da remoto sul canale Youtube nel pomeriggio di ieri a partire ed ha visto anche l’intervento del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. La scuola megarese è stata premiata nella categoria speciale per un progetto, di cui l’ istituto è stato fondatore, denominato “A light on the sea” in cui “si è potuto mettere in atto in maniera concreta il curriculo verticale, avendo preso parte al progetto alunni dei tre ordini scolastici presenti nell’Istituto (le classi seconde A e B dell’Infanzia, la V B della Primaria e la I A della Secondaria)– fa sapere la scuola. L’idea del progetto è stata quella di creare una rete di storie, tradizioni, culture, fra città europee che hanno un faro nel proprio territorio attraverso una specie di grande laboratorio a distanza tra le scuole partner, (di Polonia, Grecia, Regno Unito, Francia, Romania e Portogallo) che, lavorando insieme, hanno raccolto le proprie storie, esperienze, realtà giochi e sogni”.

Il progetto è stato ideato e coordinato da Graziella Filippone, mentre le colleghe Gabriella Pappalardo, Eleonora Alicata e Guendalina Sciascia hanno coinvolto i loro alunni anche durante il periodo del lockdown, motivandoli e utilizzando l’innovazione digitale per realizzare attività con una forte valenza pedagogica ed innovativa.