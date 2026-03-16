Augusta, il Ruiz vola a Malta: 112 studenti a lezione di STEM e Multilinguismo

Dal 24 febbraio al 9 marzo 2026, 112 studenti dell’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” hanno trascorso due settimane tra innovazione tecnologica, potenziamento linguistico e orientamento professionale nell’isola di Malta grazie al progetto PNRR FSL, Formazione Scuola Lavoro, “STEM e Multilinguismo”, realizzato in sinergia con la società Turopa Srl. Un percorso che ha offerto ai ragazzi un’esperienza immersiva volta a preparare i cittadini europei di domani.​

​L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di abbattere le distanze tra la teoria dei banchi di scuola e la pratica del mercato del lavoro globale. Attraverso un programma che ha integrato le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e lo studio intensivo della lingua inglese presso la prestigiosa IELS Malta, gli studenti hanno trasformato le conoscenze accademiche in competenze operative. Particolare rilievo è stato dato all’orientamento professionale, con workshop mirati e visite aziendali, tra cui le attività presso il Days Inn di Sliema, dove i partecipanti hanno potuto confrontarsi con dinamiche lavorative reali in contesti internazionali.

Il progetto ha inoltre abbracciato una dimensione culturale profonda, portando gli studenti alla scoperta del patrimonio storico maltese. Da La Valletta a Mdina, passando per Rabat, Senglea, Vittoriosa e Cospicua, ogni tappa è stata un’occasione per rafforzare la consapevolezza di una cittadinanza europea condivisa.

Il successo della trasferta è stato garantito dal costante supporto di un folto gruppo di docenti accompagnatori: Sebastiano Corradino, Claudia Naro, Giuseppe Sanfilippo Chiarello, Federico Lo Bello, Antonino Margagliotti, Assunta Boscarino, Paola Bastante, Cettina Baffo, Daniela Casalaina, Andrea Gisina, Nella Mignosa e Giusi Lisi. Il loro ruolo è stato fondamentale nel guidare i ragazzi attraverso sfide di problem solving e attività laboratoriali in ambiti strategici per la futura occupabilità.

Il “Ruiz” conferma così la sua vocazione internazionale, investendo su una didattica che guarda oltre i confini nazionali per preparare i propri studenti alle sfide di un mondo del lavoro sempre più complesso e interconnesso.

​”L’esperienza di Formazione Scuola Lavoro ha ridotto la distanza tra i banchi di scuola e le dinamiche del mercato del lavoro europeo” – ha commentato la dirigente scolastica prof.ssa Maria Concetta Castorina – “permettendo ai nostri studenti di trasformare le conoscenze teoriche in competenze operative, fornendo loro strumenti concreti e spendibili per le loro future scelte di carriera”.