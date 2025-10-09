Augusta, il Ruiz vince il concorso “Il Cantico: un abbraccio universale”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” si è aggiudicato il primo posto al concorso “Il Cantico: un abbraccio universale”, indetto dall’Amministrazione comunale in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. La scuola ha trionfato grazie a un progetto poetico e musicale che ha saputo reinterpretare in chiave moderna e locale il capolavoro del santo patrono d’Italia.

​Il lavoro premiato il 4 ottobre nella chiesa Cristo re, dal titolo “Laudi ppi tutti i criaturi”, è, infatti, una composizione poetica in dialetto siciliano che rende omaggio al testo originale in volgare umbro. Il progetto, curato con passione da alcuni docenti dei dipartimenti di Lettere e Religione, ha visto la partecipazione attiva di un gruppo di studenti che si sono immersi in un percorso di riflessione sul valore della cura e della custodia del creato, un tema quanto mai attuale.

​La componente musicale ha arricchito ulteriormente il progetto con sonorità folkloristiche evocate dalla fisarmonica e dal tamburello che hanno accompagnato le “laudi”. Le voci leggere e melodiose dei ragazzi hanno dato vita a un messaggio universale di gratitudine e armonia, in perfetta sintonia con lo spirito francescano.

​Un plauso va ai docenti che hanno guidato gli studenti in questo percorso: Fiorella Aloisi, Marco Altavilla, RosaAnna Bellistri, Anna Borgese, Danilo Lo Presti e Giuseppe Sanfilippo. Altrettanto merito va ai talentuosi studenti che hanno messo in campo la loro creatività e il loro impegno: Davide Baudo, Giuseppe Gianino, Concetta Gianino, Carola Ignoti e Carlotta Zanti. Un contributo prezioso è arrivato anche dagli ex studenti Salvatore Scarinci e Stefano Ubaldini, a testimonianza di un legame con la scuola che perdura nel tempo.

​ La dirigente scolastica, professoressa Maria Concetta Castorina, ha così commentato: “La vittoria dell’Istituto Ruiz non è solo un successo scolastico, ma un segnale importante di come le nuove generazioni, se opportunamente stimolate, sappiano farsi portatrici di messaggi profondi e universali, attingendo alla ricchezza della propria cultura e tradizione per dialogare con i grandi temi del nostro tempo”.