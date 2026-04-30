Augusta, il Ruiz trionfa al concorso “ChemXTalk”: premiate due studentesse con un video che unisce scienza ed emozioni

Sabato 18 aprile, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso video “ChemXTalk – Racconta la Chimica in 3 minuti”, promosso dalla Sezione Sicilia della Società Chimica Italiana (SCI) nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Chimica. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori, mira a diffondere la cultura scientifica attraverso linguaggi contemporanei e modalità comunicative vicine ai giovani.

L’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha ottenuto un risultato di grande prestigio, distinguendosi tra le scuole partecipanti grazie al talento di Martina Bassetto e Heimy Andrea Morales Bejarano, studentesse della classe 5 CL del Liceo delle Scienze Applicate. Le due giovani, coordinate dalla docente referente prof.ssa Patrizia Fonte, hanno conquistato il Premio del Pubblico, assegnato al video che ha raccolto il maggior numero di like su YouTube.

Il lavoro premiato, intitolato “I nostri colori interiori” , rappresenta il primo dei sei video con cui l’Istituto ha partecipato al concorso. Il progetto esplora l’affascinante connessione tra scienza ed emozioni, mostrando come oltre ciò che l’occhio vede esista un universo di sfumature interiori che la chimica può aiutare a interpretare. Attraverso un linguaggio visivo evocativo e un approccio rigoroso ma accessibile, il video mette in relazione acqua, colori e stati d’animo, offrendo una riflessione originale sul modo in cui la chimica permea la vita quotidiana.

Il lavoro di Martina e Heimy è stato apprezzato non solo dal pubblico online, ma anche dalla giuria nominata dalla Sezione Sicilia della SCI, che ne ha riconosciuto la qualità divulgativa e la capacità di coniugare creatività e contenuti scientifici.

Per il loro successo, le due vincitrici hanno ricevuto una gift card del valore di 100 euro ciascuna, spendibile presso le librerie Feltrinelli.

La dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come questo riconoscimento testimoni l’impegno, la creatività e la maturità scientifica degli studenti, capaci di raccontare la chimica con linguaggi innovativi e profondamente attuali.