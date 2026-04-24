Augusta, il Ruiz protagonista alla Finale regionale dei Campionati di Economia e Finanza

Anche questo anno l’ Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha conquistato l’accesso alla fase regionale dei Campionati Italiani di Economia e Finanza. Mercoledì 15 aprile Chiara Petracca della classe 2ª AF per la categoria Junior e Antonino Ranno della classe 4ª AF per la categoria Senior hanno infatti rappresentato con onore la loro scuola, confrontandosi con i migliori talenti della Sicilia in una disciplina che richiede non solo studio costante, ma anche una spiccata capacità di analisi dei fenomeni globali.

​L’iniziativa, inserita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra le attività di valorizzazione delle eccellenze, ha visto i due studenti impegnarsi in una prova di alto livello dopo aver superato le selezioni interne lo scorso marzo. Sotto la supervisione del professor Paolo Trigilio, referente del progetto, i ragazzi hanno approfondito tematiche cruciali che spaziano dalla gestione del risparmio alla comprensione delle dinamiche dei mercati, strumenti oggi essenziali per esercitare una cittadinanza consapevole e attiva.

​Nonostante le ottime prestazioni fornite durante la gara regionale, Chiara e Antonino non hanno ottenuto il pass per la finale nazionale di Cattolica, prevista per il prossimo 15 maggio. Il regolamento della competizione, estremamente selettivo, prevede infatti l’accesso alla fase successiva per un solo rappresentante regionale per categoria. Tuttavia, la mancata qualificazione non inficia minimamente il valore del traguardo raggiunto dai due studenti del “Ruiz”, che si sono confermati tra le eccellenze del territorio in ambito economico-finanziario.

​La partecipazione a competizioni di questo calibro resta un pilastro dell’offerta formativa dell’istituto, che continua a investire nella crescita dei propri allievi attraverso il confronto con realtà esterne e stimolanti. Per Chiara Petracca e Antonino Ranno resta il merito di aver portato il nome della propria scuola ai vertici regionali e la consapevolezza di aver acquisito competenze tecniche e trasversali che saranno fondamentali nel loro futuro percorso accademico e professionale.