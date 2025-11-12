Augusta, il Ruiz finalista al Premio “Il Maggio dei Libri” 2025

Un laboratorio di lettura e scrittura creativa ha portato l’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz “tra i 15 finalisti nazionali del Premio “Il Maggio dei Libri” 2025, selezionati tra ben 15.781 progetti provenienti da tutta Italia. Un riconoscimento che celebra non solo la qualità didattica, ma anche il valore umano e inclusivo di un’esperienza che ha lasciato il segno. Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale promossa dal Cepell, Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile. Ogni anno, scuole, biblioteche, associazioni e istituzioni di tutta Italia danno vita a iniziative che celebrano i libri come ponti tra le persone, le generazioni e le differenze.

Durante il mese di maggio, le classi 3QL e 4AT, guidate dai docenti Stefania Anfuso, Sonia Ternullo e Stefano Bonaccorso, hanno realizzato presso la Dimora delle Virtù — un centro socio- educativo che accoglie con amore e competenza persone con disabilità — un percorso di lettura e scrittura capace di trasformare le parole in ponti tra mondi diversi. I laboratori hanno coinvolto studenti e ospiti in attività creative: lettura di albi illustrati, scrittura di poesie e racconti, condivisione di esperienze personali e riflessioni sul valore della diversità.

L’8 novembre, durante la proclamazione online dei vincitori, il Ruiz non ha conquistato il primo posto, ma essere tra i finalisti è stato già un traguardo straordinario. Un risultato che premia il coraggio, la dedizione e la sensibilità di studenti e docenti e che conferma la forza della scuola come luogo di crescita, inclusione e cultura.

La Dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha commentato con orgoglio: “Essere tra i finalisti nazionali è un riconoscimento che ci emoziona e ci sprona a continuare a credere nella scuola come spazio di incontro, espressione e inclusione. Ringrazio i docenti Stefania Anfuso, Sonia Ternullo e Stefano Bonaccorso per aver guidato con passione questo percorso, e i nostri studenti per aver dimostrato che la cultura può davvero abbattere ogni barriera.”

Anche Ielsa Speciale, direttrice della “Dimora delle Virtù”, ha voluto esprimere la sua gratitudine: “Questo progetto ha portato nella nostra struttura una ventata di energia, creatività e affetto. Vedere i nostri ospiti interagire con gli studenti, condividere emozioni e racconti, è stato commovente. La collaborazione con il Ruiz è per noi un dono prezioso, che speriamo di rinnovare e ampliare.”

Un sentito ringraziamento va anche all’educatrice Alessandra Gentile e agli ospiti della Dimora — Roberto, Alessio, Giorgia e tanti altri — che hanno reso possibile questo viaggio tra le parole.