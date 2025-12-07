Augusta, il Ruiz domina le classifiche Eduscopio 2025

Il prestigio dell’IIS “Gaetano Arangio Ruiz” si consolida ancora una volta grazie ai risultati pubblicati dalla Fondazione Agnelli nelle nuove classifiche Eduscopio 2025. L’Istituto, infatti, si colloca ai vertici provinciali, distinguendosi per l’efficacia della formazione post-diploma e per la capacità di garantire ai propri studenti un futuro di successo, sia nel mondo accademico che in quello lavorativo.

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate del Ruiz conquista il primo posto per la preparazione offerta agli studenti che proseguono gli studi universitari, confermandosi un punto di riferimento per chi sceglie percorsi accademici di alto livello.

Non meno rilevante il risultato dell’Istituto Tecnico Settore Economico, anch’esso al primo posto per i traguardi accademici raggiunti dai diplomati, segno di una didattica solida ed efficace. Sul fronte occupazionale, l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico primeggia con il primo posto per l’indice di occupazione dei diplomati, dimostrando la capacità di formare figure professionali richieste dal mercato del lavoro.

L’Istituto Tecnico Settore Economico si distingue nuovamente, ottenendo il secondo posto per l’inserimento lavorativo a conferma della spendibilità delle competenze acquisite.

A suggellare questo momento di riconoscimento, nei giorni scorsi il Ruiz è stato protagonista in diretta su Rai 3 nel programma “Buongiorno Regione, approfondimento del TG regionale, dove ha presentato i propri laboratori all’avanguardia e le attività di ricerca e innovazione che lo rendono un punto di riferimento per il territorio. Anche il TGR Sicilia delle ore 14.00 ha dedicato un servizio all’Istituto, sottolineando i successi raggiunti e l’impatto positivo sul territorio. Una doppia presenza televisiva che conferma la rilevanza del Ruiz nel panorama educativo regionale, un’occasione per mostrare come tecnologia e formazione si intreccino quotidianamente, preparando gli studenti alle sfide del futuro.

Questi risultati, infatti, non sono frutto del caso, ma della sinergia di tutta la comunità scolastica: dalla Dirigente, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ai docenti, fino ai veri protagonisti, gli studenti. Questo il commento della dirigente: “Questi riconoscimenti sono il frutto di un lavoro quotidiano, fatto di passione, professionalità e attenzione ai bisogni dei nostri studenti. Il Ruiz si conferma così un polo di eccellenza nella provincia di Siracusa, capace di coniugare formazione, inclusione e opportunità concrete per il futuro. La nostra è una comunità viva, che guarda al futuro con fiducia e che si impegna a offrire opportunità concrete di crescita e di successo”.