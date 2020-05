Augusta, il Ruiz celebra la festa dell’Autonomia siciliana con un’assemblea online

“L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole cambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita” (Goethe).

Questo il titolo scelto dagli studenti dell’Istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz che a casa per la chiusura delle scuole, ieri in occasione della festa dell’Autonomia siciliana, ieri si sono ritrovati online nella seconda assemblea d’istituto.

Tanti i contenuti per gli studenti, a partire dalle riflessioni sullo Statuto che, ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, disciplina l’organizzazione e le funzioni regionali, ma anche sull’identità siciliana e sul grande patrimonio linguistico e letterario siciliano. Non sono mancati i momenti più leggeri e live con ospiti come Orazio Gianino, presidente dell’associazione culturale Augusta Folk, che punta a riscoprire e tramandare le tradizioni popolari siciliane attraverso la ricerca antropologica di testi e balli antichi, il duo “Anto e Seba”, alias Antonio Caruso e Sebastiano Limma, che per l’occasione hanno girato un video divertente sulla sicilianità. Tanti ex alunni del Ruiz hanno voluto dare il loro contributo da Mirko Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla “mafiosità” dei siciliani ovviamente condannata, a Giovanni Di Mauro che ha suonato il suo violino, a Giorgia Giangrande dall’ Inghilterra, dove si trova per un Erasmus, che ha recitato un monologo su Peppino Impastato e infine a Salvo Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua poesia in siciliano su Camilleri.

L’assemblea in streaming è stata realizzata grazie al lavoro di squadra del comitato studentesco e dei rappresentanti di istituto, Ilenia Falco, Andrea Cianchino, Roberta Di Grande, Federico Giammanco, guidati dalla docente Rosanna Bellistri e allo staff di dirigenza dell’istituto.

Complimentandosi con i ragazzi per l’iniziativa, la dirigente Maria Concetta Castorina, ha affermato l’esigenza della scuola di essere comunità educante e dialogante anche in questo momento di grande criticità. “Questo incontro virtuale è stato finalizzato proprio a creare un’agorà digitale nella quale tutti gli studenti possano riconoscersi. In questo periodo di emergenza la rete può diventare uno spazio di condivisione di saperi, di esperienze e di vita, cercando di ricreare un ambiente fatto di empatia e di relazione” ha detto.