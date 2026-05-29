Augusta, il “Ruiz” brilla ai Campionati Italiani di Fisica: è medaglia d’argento a Catania

Un prestigioso traguardo scientifico illumina l’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Nella Sala Conferenze “Migneco” dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN a Catania, si è svolta infatti la cerimonia di premiazione della fase di secondo livello della 40ª edizione dei Campionati Italiani di Fisica, che ha visto tra i protagonisti tre suoi studenti.

​Pietro Coco della classe 4QL del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale ha conquistato una straordinaria Seconda Fascia, che equivale a una Medaglia d’Argento nazionale, un riconoscimento che spetta solo a chi supera il 70% del punteggio medio dei primi classificati in Italia. Accanto a lui, ottime performance anche per Emanuele Patania di 4AL Liceo Scientifico Scienze Applicate e Lorenzo Luciani anche lui di 4QL, che hanno ottenuto la Fascia di Merito, a testimonianza dell’alto livello di preparazione dell’intero gruppo.

​I Campionati di Fisica, organizzati dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) su mandato del Ministero dell’Istruzione, hanno l’obiettivo di scovare e valorizzare i migliori talenti scientifici del Paese, proprio per questo, il livello richiesto va ben oltre i normali programmi ministeriali, toccando concetti complessi di livello universitario. Il percorso verso il podio è infatti iniziato il 25 febbraio tra le aule del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università di Catania, dove gli studenti del Ruiz si sono misurati con una prova durissima, divisa tra quesiti teorici a risposta aperta e la risoluzione di problemi articolati di alto calcolo.

A condividere l’emozione della premiazione insieme ai ragazzi, erano presenti le docenti che hanno curato il progetto. Accanto alla professoressa Merianna Sicari, attuale referente dei Campionati per l’istituto insieme alla prof.ssa Sabrina Epaminonda, non è voluta mancare la professoressa Annamaria La Ferla, storica guida del progetto oggi in pensione, a dimostrazione di un legame profondo, continuo e generazionale con i successi degli studenti.

A dare la misura dell’importanza dell’evento è stata la partecipazione delle massime cariche scientifiche e accademiche del territorio, che hanno premiato i giovani talenti. Tra i presenti: il prof. Stefano Romano, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia; il prof. Santo Gammino, Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud; il prof. Alessandro Pluchino, Responsabile del Piano Nazionale Lauree Scientifiche; il prof. Carlo Russo, Segretario della Sezione AIF di Catania; le professoresse Maria Luisa Lizzio e Antonella Cassarino organizzatrici dei Campionati per i Poli Catania 1 e 2; il prof. Giuseppe Angilella, Referente della Scuola Superiore di Catania.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha espresso, a nome di tutta la comunità scolastica del “Ruiz”, il più vivo orgoglio per il traguardo tagliato dai tre studenti: “Un successo questo che premia non solo il talento e l’intuizione individuale, ma la costanza, lo studio e la passione profusi nel portare in alto il nome della scuola nel panorama scientifico regionale”.