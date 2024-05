Augusta, il Ruiz alle fase nazionale del Parlamento europeo giovani

L’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz è approdato alla fase nazionale del progetto “Parlamento europeo giovani-aps” (Eyp Italy) con un gruppo di studenti del triennio che hanno rappresentato la scuola nel meeting a Potenza, ospiti dell’Università, dal 7 al 12 maggio.

Si tratta di Giulia Ranno della 5BL, Raul Annaloro di 5AI, Asia Larizza di 2QL, Marta Innao e Elena Raciti di 4AL, Federico Coco di 4BL, guidati dall’insegnante Paola Moroni che hanno superato la preselezione nazionale in cui si doveva redigere, previa dettagliata ricerca, una mozione di risoluzione stile parlamentare in lingua inglese con proposte concrete per affrontare una problematica di attualità. Quest’anno il tema riguardava le sfide che elezioni europee devono affrontare per quanto riguarda la trasparenza e l’accessibilità; mentre le soluzioni che dovevano trovare gli studenti vertevano su come aumentare l’affluenza degli elettori alle urne e sulla percezione di legittimità e la trasparenza delle operazioni di voto.

Il Parlamento europeo Giovani-Aps è la sezione italiana dello “European youth parliament”, nato per far sì che attraverso un processo interattivo i giovani partecipanti si impegnino nella cittadinanza attiva, migliorando le proprie competenze sociali e formando le proprie opinioni sulla politica europea.

“Su 55 istituti superiori partecipanti – ha commentato la referente Moroni- solo 14 sono stati “promossi” alle nazionali, dove i nostri studenti augustani hanno lavorato, divisi in commissioni, insieme a colleghi di scuole tedesche e belghe, simulando la procedura del Parlamento europeo, trovando soluzioni alle mozioni loro assegnate. L’ultimo giorno nella plenaria infine hanno presentato le loro mozioni, discutendo e votando sempre in lingua inglese. Ovviamente non sono mancati i momenti di divertimento, le cene condivise con cibi della propria regione, le visite guidate della città e la festa finale. Davvero una bella occasione di crescita per i nostri ragazzi che hanno potuto migliorare le proprie competenze sociali e relazionali nonché formare le proprie opinioni sulla politica europea”.

“Sono molto felice che quest’anno la mia scuola abbia partecipato al progetto Parlamento europeo giovani. – ha dichiarato la dirigente scolastica del Ruiz, Maria Concetta Castorina- E’ stata una grande opportunità per migliorare competenze quali il lavoro di gruppo, il pensiero critico e la cittadinanza attiva nei nostri studenti, a cui vanno i complimenti di tutta la comunità scolastica. Infatti la nostra mission, così come quella del Parlamento europeo giovani è di formare una generazione di cittadini informati, aperti, responsabili, e dar loro gli strumenti per guidare cambiamenti nella società”.