Augusta, il Ruiz alla Finale nazionale dei Giochi della Chimica 2020 con una studentessa del liceo quadriennale

Si terrà online oggi pomeriggio, alle 15 la finale nazionale dei Giochi della Chimica, una competizione nazionale per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado più bravi nel campo delle discipline chimiche che vedrà gareggiare Noemi Blancato, alunna della terza del liceo Scientifico delle Scienze applicate quadriennale dell’istituto superiore Ruiz.

L’alunna ha superato le fasi precedenti conquistando l’ambito accesso alla finale che, a causa del covid, si terrà sulla piattaforma digitale Zoom e che prevede un test a risposte multiple, sulla stessa linea d’onda di quelle previste per i test d’ingresso alle facoltà scientifiche di indirizzo chimico. Una prova importante e un ulteriore incentivo per mettersi alla prova, confrontarsi con studenti di altre scuole, misurando le proprie conoscenze.

Nati in Veneto 36 anni fa, i Giochi sono da sempre un’occasione per promuovere l’interesse per questa scienza, valorizzando le attitudini alla logica e al calcolo attraverso la risoluzione di esercizi teorico-pratici. Recentemente il Miur ha inserito, visto l’alto livello della manifestazione, i Giochi e le Olimpiadi della Chimica tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze.